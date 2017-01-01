Трамп отменяет санкции против Турции

Вашингтон решил отменить санкции против Турции после приостановки военной операции Анкары в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в среду, 23 октября, объявил об отмене санкций против Турции, введенных в связи с началом операции "Источник мира" в Сирии, сообщает ТАСС.

"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", - сказал он.

При этом американский лидер пояснил, что США будут готовы восстановить действие санкций в отношении Турции, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии. "Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", - пояснил Трамп.

По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.

Как известно, накануне закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий.

Этому предшествовали многочасовые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

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