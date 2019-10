Грузовик с 39 трупами: появились подробности

В сети появилось фото водителя грузовика. Полиция считает, что прицеп груза прибыл в Британию из Бельгии, а сам тягач - из Северной Ирландии.

Прицеп, в котором правоохранители обнаружили 39 трупов, прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге. Об этом со ссылкой на полицию графства Эссекс сообщает агентство Reuters в среду, 23 октября.

При этом сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии. Газета Daily Mirror также опубликовала фото 25-летнего водителя, которого полиция сейчас подозревает в убийстве. Как сообщает издание, мужчину зовут Мо Робинсон, он родом из Северной Ирландии.

Police said they believed the lorry had travelled from Zeebrugge, Belgium.

МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось.

Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

Напомним, что ранее сегодня в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один тинейджер. Предполагается, что грузовик из Болгарии въехал в Великобританию в субботу. Водитель задержан.

