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Грузовик с 39 трупами: появились подробности

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В сети появилось фото водителя грузовика. Полиция считает, что прицеп груза прибыл в Британию из Бельгии, а сам тягач - из Северной Ирландии.
Полиция назвала происхождение грузовика с трупами
Полиция назвала происхождение грузовика с трупами
Sky News

Прицеп, в котором правоохранители обнаружили 39 трупов, прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге. Об этом со ссылкой на полицию графства Эссекс сообщает агентство Reuters в среду, 23 октября.

При этом сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии. Газета Daily Mirror также опубликовала фото 25-летнего водителя, которого полиция сейчас подозревает в убийстве. Как сообщает издание, мужчину зовут Мо Робинсон, он родом из Северной Ирландии.

МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось.

Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

Напомним, что ранее сегодня в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один тинейджер. Предполагается, что грузовик из Болгарии въехал в Великобританию в субботу. Водитель задержан.

Ранее сообщалось, что в Мексике возле жилых домов нашли грузовик с 157 трупами. Грузовик, который стоял в окрестностях города Гвадалахара, начал тревожить местное население вонью.

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Теги: Британия, полиция, грузовик, труп, трупы, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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