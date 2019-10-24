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В Чехии осквернили советский памятник

Комментариев: 3
Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии.
В Чехии осквернили памятник Красной армии
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Tomas Macurа

Памятник Красной армии, установленный в центре города Острава на северо-востоке Чехии, был облит красной краской. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Об акте вандализма сообщил прохожий. Правоохранительные органы ведут поиск неизвестных злоумышленников.

Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии. Местные власти приступили к работе по его очистке от краски. Муниципальной полиции отдан приказ усилить патрулирование в месте установки памятника.

Ранее в Вене неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии.

В Германии осквернили советский мемориал

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Теги: Чехия, вандализм, краска, памятник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Кайдаш    24.10.2019, 08:14
Оценка:  0
Кайдаш
Немедленно туда зелёных человечков отправить, как в 1968-ом, защищать памятник от злых чехо-бандеровцев. Или белочехов, как кому нравится . ))))
Антибес    24.10.2019, 07:20
Оценка:  -2
Антибес
Это 100% дело рук наших"гастеров"-"п атриотов".
ВыВсеВрети    24.10.2019, 08:06
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
100% дело наших провокаторов, наслушались сливного бачка!...
наши умеют делать такие вещи, то дом взорвут...то людей расстреляют... с криками нас обижают...будут бомбить города!....
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