Притормозить изменение климата: в ООН назвали цену вопроса

Сумма, необходимая на приостановку глобального потепления, сопоставима с расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

Приостановить глобальное потепление можно за 300 миллиардов долларов. Об этом говорится в расчетах специалистов Организации Объединенных Наций, сообщает в среду, 23 октября, Bloomberg.

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Отмечается, что сбалансировать выбросы вредных газов в атмосферу, которые вызывают эффект глобального потепления, можно путем высадки деревьев и рекультивации деградированных земель.

“Мы потеряли биологическую функцию почв. Мы должны это изменить“, - пояснил ученый Баррон Орр.

По словам помощника генерального директора ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Рене Кастро Салазара, речь идет о восстановлении испорченных человеческой деятельностью двух миллиардах гектарах земли во всем мире.

“При политической воле и инвестициях это возможно“, - убежден он.

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Климатологи считают, что необходимые на это 300 миллиардов долларов помогут приостановить глобальное потепление на 15-20 лет. Это время человечество может использовать ради развития менее вредных для окружающей среды технологий.

Специалисты отмечают, что сумма, которая нужна для поддержания экологии, сопоставима с годовым ВВП такого государства, как Чили, или же расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

Напомним, в сентябре в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. В Италии миллион человек протестовали против изменений климата. В Новой Зеландии проходит масштабная климатическая забастовка. В некоторых странах, например, в Великобритании они продолжились и в октябре.

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