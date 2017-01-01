Сирийский курд устроил самосожжение перед штаб-квартирой ООН

С какой целью курд решил себя поджечь, неизвестно, видимо таким образом он выразил свой протест против военных действий Турции в Сирии.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу скриншот из видео

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Сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН по делам беженцев в Женеве (Швейцария). Он ранее проживал в Германии.

Об этом сообщает swissinfo.

Мужчина 1988 года рождения подошел к зданию штаб-квартиры ООН и облил себя бензином, а затем поджег. Это все произошло рано утром, когда сотрудники ООН шли на работу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, медики и спасатели. Мужчину с ожогами вынесли на носилках и госпитализировали в местную клинику на вертолете.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) 23 октября 2019 г.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

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Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Как сообщалось 16 октября, курды пикетировали посольство США в Киеве.

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