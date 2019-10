Сирийский курд устроил самосожжение перед штаб-квартирой ООН

Читай также: “Это ошибка перевода“: Посол Турции считает, что в словах госсекретаря США нет угрозы атаковать его страну

Сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН по делам беженцев в Женеве (Швейцария). Он ранее проживал в Германии.

Об этом сообщает swissinfo.

Мужчина 1988 года рождения подошел к зданию штаб-квартиры ООН и облил себя бензином, а затем поджег. Это все произошло рано утром, когда сотрудники ООН шли на работу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, медики и спасатели. Мужчину с ожогами вынесли на носилках и госпитализировали в местную клинику на вертолете.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih