Сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН

Мотивы мигранта, который пошел на публичное самоубийство путем самосожжения, пока неизвестны.

В четверг, 23 октября, возле штаб-квартиры ООН по делам беженцев в Женеве сирийский курд совершил попытку самосожжения, сообщает swissinfo.

31-летний мигрант ранее проживал в Германии. Утром он подошел к зданию штаб-квартиры ООН и облил себя бензином, а затем поджег. В это время сотрудники штаб-квартиры ООН как раз шли на работу.

На место происшествия сразу приехали правоохранители, медики и спасатели. Мужчину с ожогами вынесли на носилках и госпитализировали в местную клинику на вертолете.

Его доставили с Площади Наций перед штаб-квартирой ООН в Университетскую клинику Лозанны (CHUV), которая специализируется на лечении ожогов.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) 23 октября 2019 г.

"Я слышал крики и стоны, неоднократно повторяющиеся, потом увидел, что что-то происходит за пределами здания УВКБ ООН. Там было много полицейских машин, скорой помощи и пожарных... позже я увидел человека, которого вынесли на носилках", - сказал местный житель.

Мотивы курда пока остаются неясными.

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