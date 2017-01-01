Грузовик с 39 трупами: выяснились обстоятельства смерти людей

Контейнер был холодный, температура в нем опустилась до -25 градусов по Цельсию, поэтому люди медленно замерзали, а зов о помощи никто не слышал.

Все 39 мигрантов умерли от переохлаждения: температура в грузовике опустилась до -25 Sky News

В грузовике 39 мигрантов замерзали, но криков о помощи никто не слышал. Об этом сообщает The Daily Mail в четверг, 24 октября.

По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер взял 26-летний водитель-ирландец.

Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Полиция предполагает, что мигрантов впустили в грузовое судно в бельгийском порту во вторник. Тогда как мертвыми их нашли уже в субботу вечером. Водителя задержали на месте происшествия. Впрочем, правоохранители до сих пор устанавливают, знал ли он что-то о грузе и контрабандистах.

В Instagram мужчина во время поездки до места назначения регулярно постил сообщения о "скандинавском экспрессе" и "полярном экспрессе". Грузовик зарегистрирован на "левые" болгарские номера. В то же время в Болгарии подтвердили регистрацию транспорта в 2017 году "неназванным ирландцем".

Контейнер, в котором погибли мигранты, 15 октября взяла в аренду ирландская транспортная компания под названием GTR со своей площадки в округе Монаган. Его арендовали на неделю за 240 фунтов стерлингов. Компания заявила, что полностью сотрудничает с полицией Великобритании.

Также выяснилось, что 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, оказались гражданами Китая.

По двум адресам в местном графстве Арма в Северной Ирландии прошли обыски.

Напомним, что ранее сегодня в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один тинейджер. Предполагается, что грузовик из Болгарии въехал в Великобританию в субботу. Водитель задержан.

Позже в сети появилось фото водителя грузовика. Полиция считает, что прицеп груза прибыл в Британию из Бельгии, а сам тягач - из Северной Ирландии.

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