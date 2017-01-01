Лукашенко рассказал, как "бегал за пивом" для Назарбаева
Читай также: Лукашенко рассказал, как Клинтону должность предлагал
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в начале своей президентской карьеры “бегал за пивом“, работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующее видео в среду, 23 октября, опубликовало агентство Хабар.
Я встретился с аксакалами. Сопливый, мне еще 40 лет не было, когда я стал президентом. Прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Каримов, Ниязов. И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем зеленые руководители. Ну и что. За пивом бегал поначалу, как в народе говорят, - рассказал Лукашенко.
Читай также: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
Кроме того, глава Беларуси поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере “что-то родное, близкое“, так как они оба выросли в деревне.
Всегда были с ним на “ты“, могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание, - сказал Лукашенко, отметив, что очень ценит их дружбу.
Напомним, Лукашенко решил, чем займется после президентства. По его словам, он хотел бы быть ректором “где-то в учреждении“ и заниматься преподавательской деятельностью.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.