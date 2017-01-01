Лукашенко рассказал, как "бегал за пивом" для Назарбаева

Белорусский лидер рассказал, что чуствовал себя "сопляком" по сравнению с другими президентами пост-советских республик, когда стал президентом страны.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в начале своей президентской карьеры “бегал за пивом“, работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующее видео в среду, 23 октября, опубликовало агентство Хабар.

Я встретился с аксакалами. Сопливый, мне еще 40 лет не было, когда я стал президентом. Прихожу, а там аксакалы: Нурсултан, Борис Николаевич Ельцин, Каримов, Ниязов. И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем зеленые руководители. Ну и что. За пивом бегал поначалу, как в народе говорят, - рассказал Лукашенко.

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Кроме того, глава Беларуси поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере “что-то родное, близкое“, так как они оба выросли в деревне.

Всегда были с ним на “ты“, могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание, - сказал Лукашенко, отметив, что очень ценит их дружбу.

Напомним, Лукашенко решил, чем займется после президентства. По его словам, он хотел бы быть ректором “где-то в учреждении“ и заниматься преподавательской деятельностью.

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