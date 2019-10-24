На оккупированный Донбасс прибыл 88 российский "гумконвой"

РФ якобы направила медикаменты и детские продуктовые наборы для жителей оккупированных территорий.

Предыдущий "гумконвой" был отправлен неделю назад

Россия отправила на оккупированный Донбасс 88 по счету конвой "гуманитарной помощи", сообщили 24 октября на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Отмечается, что колонна МЧС выполнила поставленную задачу и доставила "гумконвой" жителям Донецкой и Луганской областей.

"Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы", - утверждают в российском ведомстве.

Также там добавили, что "помощь" была доставлена без задержки в пути.

Россия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года.

Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

В декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".

Ранее мы публиковали фото 87-ого " гумконвоя" из РФ , который прибыл на оккупированный Донбасс неделю назад.

Также собщалось, что в конце июля Россия прислала на Донбасс 85-й "гуманитарный конвой ". Он был первым с начала 2019 года. Российские власти утверждали, что груз состоял из медикаментов и медицинского оборудования. А 86-й "гумконвой" прибыл на Донбасс 11 сентября.

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