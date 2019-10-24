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На оккупированный Донбасс прибыл 88 российский "гумконвой"

Комментариев: 4
РФ якобы направила медикаменты и детские продуктовые наборы для жителей оккупированных территорий.
Предыдущий "гумконвой" был отправлен неделю назад
Предыдущий "гумконвой" был отправлен неделю назад
Россия отправила на оккупированный Донбасс 88 по счету конвой "гуманитарной помощи", сообщили 24 октября на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
 
Отмечается, что колонна МЧС выполнила поставленную задачу и доставила "гумконвой" жителям Донецкой и Луганской областей. 
 
"Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы", - утверждают в российском ведомстве.
 
Также там добавили, что "помощь" была доставлена без задержки в пути.
 
Россия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. 
 
Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.
 
В декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".
 
Ранее мы публиковали фото 87-ого "гумконвоя" из РФ, который прибыл на оккупированный Донбасс неделю назад.
 
Также собщалось, что в конце июля Россия прислала на Донбасс 85-й "гуманитарный конвой". Он был первым с начала 2019 года. Российские власти утверждали, что груз состоял из медикаментов и медицинского оборудования. А 86-й "гумконвой" прибыл на Донбасс 11 сентября.

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Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, гуманитарный конвой России, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    24.10.2019, 16:55
Оценка:  0
Антибес
"Якобы направила"?А почему"якобы"?Есть доказательства обратного?Предоставьте эти доказательства.Или вам,клоунам,просто очень нравится голословно пердеть в лужу?Так ведь сейчас не 2014-2015 г.г.когда в этот"лужный пердёжь"многие верили.))))))))))
dimasvetik    24.10.2019, 16:16
Оценка:  0
dimasvetik
наверное привезли снаряды, а увезут какой то завод
WTF2wtf    24.10.2019, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Для этого у них весь кусок границы под контролем россиян ...
Они могут хоть танки, хоть грады с гаубицами возить на Донбасс эшелонами ... хотя этого говна боевого из россии и так уже выше крыши, все для войны этой путинской
SergioV    24.10.2019, 16:43
Оценка:  -1
SergioV
они давно уже вывезли все интересующие их заводы. Ни хрена у тех "кормильцев" уже нет, как говорил Папанов - "Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец" (с)
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