В Мадриде перезахоронили останки Франсиско Франко

Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена супруга Франко.

Останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) были перенесены из монументального комплекса Долина павших близ Мадрида и перезахоронены на кладбище Мингоррубио. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 октября.

Церемония проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовали лишь 22 родственника диктатора. Перед погребением Франко состоялась служба. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Ранее в четверг в Мадриде эксгумировали останки Франсиско Франко. Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, перенос останков диктатора положил конец аномалии в испанской демократии.

"Завершается длинный процесс, который имел [поддержку] законодательной, исполнительной и судебной властей, – уточнил он. – Сделан еще один шаг в сторону примирения, которое может опираться только на демократию и свободу, которые все мы разделяем".

Днем сторонники Франко провели несколько акций протеста против эксгумации.

Напомним, год назад парламент Испании принял решение перенести останки Франко. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet