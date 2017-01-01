Супруга Ким Чен Ына впервые за несколько месяцев появилась на публике

Жена главы Северной Кореи зачастую появляется на публике минимум раз в месяц: она сопровождает мужа на официальных мероприятиях. Поэтому ее продолжительное отсутствие вызвало интерес общественности.

Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за четыре месяца KCNA

Жену главы КНДР Ким Чен Ына заметили на публике впервые за четыре месяца. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 24 октября.

Ли Соль Чжу была запечатлена на снимке рядом с мужем во время посещения им туристического региона Кымгансан. В последний раз ее видели на встрече северокорейского лидера с главой Китая Си Цзиньпином в июне.

Ранее жена Ким Чен Ына появлялась на официальных встречах и в СМИ минимум раз в месяц, из-за чего ее длительное отсутствие вызвало интерес общественности.

Северокорейские источники не предоставляли никакой официальной информации по поводу причин отсутствия Ли Соль Чжу, что спровоцировало появление слухов о ее беременности. Последняя фотография опровергает это предположение.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан. Лидер КНДР посетил священную для корейцев гору, которая является самой высокой точкой Корейского полуострова.

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