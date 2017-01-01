Президент Чехии за два года похудел на 20 килограмм

Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 кг.



Президент Чехии Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 килограмм. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Центральный военный госпиталь Праги.



"Господин президент в госпитале прошел курс лечения в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях", – говорится в документах.



Сейчас президент Чехии весит 85 кг, он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.



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