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Президент Чехии за два года похудел на 20 килограмм

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Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 кг.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан разрешил показать его медицинскую карту и обнародовать данные о том, что за два года он сбросил 20 килограмм. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Центральный военный госпиталь Праги.
 
"Господин президент в госпитале прошел курс лечения в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях", – говорится в документах.
 
Сейчас президент Чехии весит 85 кг, он страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.
 
"Из-за больных ног в отставку не подают", – подчеркнул Земан.

В Чехии президента обвиняют в госизмене

Напомним, ранее Земан выступил против героизации Бандеры в Украине.

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Теги: президент, вес, Чехия, Милош Земан
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Источник: korrespondent.net

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