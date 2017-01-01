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Лесные пожары в США: эвакуированы несколько тысяч человек

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есные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены до 50 тысяч человек.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары


Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали несколько тысяч человек, сообщает Bloomberg.

В Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров, проводится эвакуация населения штата. Обязательная эвакуация должна затронуть от 40 до 50 тысяч жителей штата.

Пожары стремительно распространяются за счет сухого воздуха, сильных порывов ветра и высокой температуры. Более 190 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за мер предосторожности, предпринятых компаниями.

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Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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Теги: США, Калифорния, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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