Лесные пожары в США: эвакуированы несколько тысяч человек

есные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены до 50 тысяч человек.



Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали несколько тысяч человек, сообщает Bloomberg.

В Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров, проводится эвакуация населения штата. Обязательная эвакуация должна затронуть от 40 до 50 тысяч жителей штата.

Пожары стремительно распространяются за счет сухого воздуха, сильных порывов ветра и высокой температуры. Более 190 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за мер предосторожности, предпринятых компаниями.



Не видно солнца. Почему горят Амазония и Сибирь

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet