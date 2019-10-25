В Японии похитили бриллиант стоимостью в 1,8 миллиона долларов

Камень в полсотни карат был украден с выставки драгоценностей в японском городе Иокогама.



Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов, сообщает

Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов, сообщает ТАСС

Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой.







Мужчина на глазах у толпы украл чемодан с бриллиантами

По версии полиции, бриллиант был украден за небольшое количество времени. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала. Ведется поиск преступников.

Напомним, ранее двое злоумышленников обокрали в Париже бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате. У женщины пропал бриллиант , стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро.

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