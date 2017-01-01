В Сенат внесли резолюцию против импичмента Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию с осуждением начатой Конгрессом процедуры импичмента.



Председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм внес резолюцию, осуждающую расследование Конгресса, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.



Как рассказал сам автор резолюции против импичмента, его инициативу поддержали уже 39 сенаторов от Республиканской партии. Грэм считает, что Трамп должен иметь возможность ответить на выдвинутые обвинения, а запущенное против него расследование "нелегитимно и опасно".







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Резолюции Палаты представителей и Сената США не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Напомним, процедуру импичмента инициировали , когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. На фоне скандала рейтинг президента США упал до 38%.

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