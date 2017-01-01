Туристический автобус врезался в трактор, после чего слетел с дороги и врезался в ограду. Пострадали 10 украинских туристов, турецкий гид и водители транспортных средств.

В ДТП в Турции пострадали 10 украинцев milliyet.com.tr

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщает Milliyet в пятницу, 25 октября.

Автобус столкнулся с трактором на юго-западе Турции на шоссе Денизли - Анталия.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

После столкновения двух машин, микроавтобус украинскими туристами съехал с дороги и врезался в ограду.

На месте ДТП пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

На данный момент турецкие полицейские выясняют причины ДТП.

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