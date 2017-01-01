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Из-за Турции в Сирии ухудшилась гуманитарная ситуация - ООН

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На заседании Совета безопасность ООН обсудили гуманитарную ситуацию на северо-востоке Сирии.
Из-за военной операции Турции север Сирии покинули сотни тысяч человек
Из-за военной операции Турции север Сирии покинули сотни тысяч человек

Из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии ухудшилась гуманитарная ситуация. Об этом заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на заседании Совбеза ООН, пишет Интерфакс.

"Военная операция серьезнейшим образом сказалась на гуманитарной ситуации", - сказала она.

"Боевые действия привели к серьезным передвижениям населения. За последние две недели приблизительно 180 тысяч человек, в том числе приблизительно 80 тысяч детей, вынуждены были бежать на юг", - сообщила представитель ООН.

Она добавил, что "более 10 тысяч человек вынуждены были бежать в Ирак с момента начала военной операции".

По словам Мюллер, получена информация о гибели людей и ущербе "исключительно важной гражданской инфраструктуры".

Она напомнила, что из трех млн человек, проживающих на северо-востоке Сирии, 1,8 млн "уже и так нуждаются в той или иной форме в гуманитарной помощи".

"В ООН глубоко озабочены перспективами дальнейших военных действий на границе Турции и Сирии", - заявила она.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

Накануне обе стороны конфликта обвинили друг друга в продолжении боевых действий.

 

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Теги: ООН, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, гуманитарная ситуация, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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