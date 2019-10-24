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В Италии остановился весь транспорт из-за забастовки

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Работники транспортной сферы добиваются улучшения условий труда путем 24-часовой забастовки.
Бунт парализовал работу транспорта
Бунт парализовал работу транспорта
ansa.it
В Италии авиакомпании отменяют сотни рейсов из-за 24-часовой забастовки, которая в СМИ получила название "черной пятницы", сообщает 25 октября издание The Local.
 
После того как профсоюзы итальянских транспортников подтвердили проведение суточной забастовки "черной пятницы" на этой неделе, авиакомпании, в том числе Alitalia и Easyjet, начали отменять сотни международных и внутренних рейсов.
 
Alitalia отменила более 200 рейсов в итальянские аэропорты и из них накануне запланированной забастовки.
 
Британская бюджетная авиакомпания Easyjet заявила, что "ждет ряда отмен и потенциальных задержек" из-за забастовки.
 
Ryanair тем временем сообщила обеспокоенным пассажирам, что ее рейсы состоятся как запланировано, не отметив, как на них скажется забастовка.
 
Национальная транспортная забастовка касается автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также паромного сообщения и общественного транспорта в некоторых городах.
 
Особенно бунты всколыхнут Рим, поскольку в пятницу там также состоится всеобщая забастовка работников государственного сектора, в том числе городской компании по утилизации отходов.
 
Минимальные транспортные услуги будут гарантированно предоставляться в часы пик, но в другое время много услуг могут быть отменены.
 
В рамках забастовки работники транспортной сферы добиваются улучшения условий труда.
 
Напомним, ранее в Италии состоялся массовый протест против изменений климата.
 
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Теги: Италия, транспорт, протесты, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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