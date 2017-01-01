Франция страдает от наводнения, есть погибшие

В одном из районов всего а 24 часа выпало больше дождей, чем за весь предыдущий год, что спровоцировало последствия.

Францию накрыли сильные дожди, из-за чего началось наводнение, в следствии чего погибли три человека, сообщает Sky News.

Больше всего пострадал за последние дни город Безье.

"Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома после того, как реки разрушили их берега. Автомобили были сметены, а улицы и дороги были сильно повреждены и покрыты грязью. Блоки цемента были перемещены силой паводковых вод", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 2 тыс. работников аварийно-спасательных служб.

Отмечается, что в этом районе за 24 часа выпало больше дождей, чем за весь предыдущий год, поскольку вдоль Средиземного моря и внутренних районов обрушились сильные штормы.

Напомним, в результате сильных дождей в испанской провинции Каталония произошло наводнение, в результате которого погиб один человек и еще две пропали без вести.

А в северных штатах Индии за несколько суток погибли 127 человек в результате вызванных мощными муссонными ливнями наводнений и оползней.

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