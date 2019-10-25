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Под Москвой повесились братья-близнецы из Украины, - СМИ

Комментариев: 4
Мужчины проживали на территории РФ без регистрации.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В поселке Чехов под Москвой нашли повешенными двух братьев-близнецов из оккупированной боевиками Макеевки Донецкой области.

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По информации издания “КП в Украине”, тела двух братьев из Украины нашли в лесу сотрудники детского лагеря “Факел”, который находится рядом с этим местом. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что тела двух мужчин провисели в лесу около суток.

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По предварительной информации, мужчинам по 37 лет. Последнее время они проживали на территории РФ нелегально без регистрации.

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчинам некоторое время не платили зарплату. У них образовались большие долги, которые и могли стать причиной самоубийства.

Напомним, в центре Киева повесился молодой парень. В Киеве возле общежития №3 Киевского национального университета культуры и искусств, который расположен на улице Евгения Коновальца, 36а, нашли тело молодого человека с петлей на шее.

 

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Теги: братья-близнецы, самоубийство, РФ, долги
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Комментариев (4)
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НужныПогромы    25.10.2019, 14:45
Оценка:  0
НужныПогромы
Видно, не так уж легка жизнь в Москвабаде
НужныПогромы    25.10.2019, 14:43
Оценка:  0
НужныПогромы
Как то быстро и выгодно бы ло сделано заключкенме о смерти
Зарин_и_Зоман    25.10.2019, 14:41
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Увидеть Москву и умереть...
НужныПогромы    25.10.2019, 14:44
Оценка:  +1
НужныПогромы
Предать Украину и умуреть в Москве
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