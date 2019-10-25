8 трупов: В России солдат устроил стрельбу в воинской части

Причиной трагедии, вероятно, является нервный срыв.

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В Забайкальском крае Российской Федерации в пятницу, 25 октября, военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. По предварительной информации убито восемь человек.

Об этом сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на Минобороны РФ.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный (закрытое административно-территориальное образование), в военной части. Солдат стрелял из табельного оружия. Сам стрелок остался в живых.

“25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия“, - говорится в заявлении министерства обороны.

Кроме восьми убитых, еще двое военных получили тяжелые ранения, их госпитализировали. Жизни раненых ничего не угрожает. Среди погибших есть солдаты-срочники, уточняет ТАСС.

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Как отметили в Министерстве обороны РФ, солдат мог начать стрелять из-за “нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой“.

Минобороны уточняет, что стрелявший задержан. В Забайкалье вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

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