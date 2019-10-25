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8 трупов: В России солдат устроил стрельбу в воинской части

Комментариев: 8
Причиной трагедии, вероятно, является нервный срыв.
Еще двое военных получили тяжелые ранения
Еще двое военных получили тяжелые ранения
vse42.ru

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В Забайкальском крае Российской Федерации в пятницу, 25 октября, военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. По предварительной информации убито восемь человек.

Об этом сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на Минобороны РФ.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный (закрытое административно-территориальное образование), в военной части. Солдат стрелял из табельного оружия. Сам стрелок остался в живых.

“25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия“, - говорится в заявлении министерства обороны.

Кроме восьми убитых, еще двое военных получили тяжелые ранения, их госпитализировали. Жизни раненых ничего не угрожает. Среди погибших есть солдаты-срочники, уточняет ТАСС. 

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Как отметили в Министерстве обороны РФ, солдат мог начать стрелять из-за “нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой“.

Минобороны уточняет, что стрелявший задержан. В Забайкалье вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

Как сообщалось 18 августа, в РФ подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой - он убил бабушку, дедушку, мать и двоих близнецов - братика и сестричку четырех лет.

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Теги: Россия, стрельба, убийство, военная часть, солдат
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Комментариев (8)
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korvin_ral    25.10.2019, 16:11
Оценка:  +1
korvin_ral
Визитку Яроша нашли?
WTF2wtf    25.10.2019, 16:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Если сверху скажут, то следком РФ не только визитку нарисует ... опыт рисования огромный
WTF2wtf    25.10.2019, 15:51
Оценка:  +1
WTF2wtf
Опять биндеровцы ...
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:04
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
Тупая шавка срагульских галицаев пытается плюнуть ганом. ьандерлоги за это тупое говно платит ублюдочным многостаночникам. Упоротый нацик-многостаночник обдрыстанный, нахyй пшло, шавка фашистов
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:07
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
амниистиинет, простонахпшло, фашистофобкомногостаничное, шавканацикупоротое

так короче будет))))))))))))
VSHIVANKA    25.10.2019, 16:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕ УГАДАЛ....)))
БИНДЕРОВЦИ 8 ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПОДОЖГЛИ....
СУГС ???
WTF2wtf    25.10.2019, 16:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ихтамнет, танки из шахт ... лично кремлевское Хyйло парило дебилам.

Да быдлобот ольгинский?
Юбку снимать будешь и гадить с синих ников, виртуальный педик на зарплате оккупантов?
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:24
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
иди пасись, животное, насиоeбенил тварь
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