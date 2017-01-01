В Британии арестовали двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Задержанных мужчину и женщину подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве.

Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в графстве Эссекс. Об этом сообщает телеканал Sky News в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что арестованы 38-летний мужчина и 39-летняя женщина – выходцы из города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.

Таким образом, по этому делу взяты под стражу три человека. Ранее был арестован 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один подросток. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовивике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

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