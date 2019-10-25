РФ будет влиять на ОРДЛО для реализации Минских договоренностей – Лавров

Глава российского МИД заявил о готовности Москвы поддержать Минские соглашения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва будет “содействовать выполнению Минских соглашений“. Об этом он сказал во время брифинга после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, сообщают Россми.

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“Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится“ - заявил Лавров.

Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось о том, что реакции Киева на формулу Штайнмайера “насторожили“ Москву.В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.

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