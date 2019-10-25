Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ будет влиять на ОРДЛО для реализации Минских договоренностей – Лавров

Комментариев: 9
Глава российского МИД заявил о готовности Москвы поддержать Минские соглашения.
Глава российского МИД Сергей Лавров
Глава российского МИД Сергей Лавров
Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва будет “содействовать выполнению Минских соглашений“. Об этом он сказал во время брифинга после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, сообщают Россми.

Читай также: РФ надеется на “последовательное“ выполнение Минска-2 Киевом

“Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится“ - заявил Лавров.

Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска - подчеркнул он. 

Читай также: “Серую зону“ могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий, - Бондарь

Ранее сообщалось о том, что реакции Киева на формулу Штайнмайера “насторожили“ Москву.В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сергей лавров, Украина, РФ, Донбас
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
zevvs    25.10.2019, 17:45
Оценка:  0
zevvs
ssxxsxxxsddd
fire_fly    25.10.2019, 17:35
Оценка:  +2
fire_fly
Заявление МИД РФ не для населения Украины ))
Это дипломатический посыл французам и немцам )) а говоря по русски #давиихблядь.
Будем посмотреть, как Европа начнет "штудироать" президента Украины ))
Как сказал Лавров #ДЕБИЛЫБЛЯТЬ, Вы либо выполняте подписанное, либо воюйте, если сможите, но не скулите
Андрей_и_Богдан    25.10.2019, 17:20
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Велик и могуч рУзкий язык! Слов много, смысла мало. Само-то чтоб лапшу вешать!
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 17:23
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
и не кажы, сyчья срагульска мойва гораздо щирее и ровножoпее!!!!!!
WTF2wtf    25.10.2019, 16:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
Оккупанты снова пытаются цепляться за "минские соглашения",
когда речь зашла вообще о их пересмотре из-за бесполезности и о новом формате?
На эти "минские" сам президент россии насрал сразу же после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебальцево ...
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:55
Оценка:  -7
WTF2_eбy_в_рот
да срать на тебя и твое гавнище тупорылое, обозревательдебилоид. ты адрес пиши, задрота, ты же хотел меня увидеть))))))
WTF2wtf    25.10.2019, 16:42
Оценка:  +7
WTF2wtf
Что значит "влиять" на своих шестерок-назначенцев, не имеющих права голоса???
Для каких дебилов снова этот чес?
Они могут просто отдавать приказы своим "гауляйтерам" на оккупированных территориях.
WTF2wtf    25.10.2019, 16:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
Сурок поэтому на Донбасс приезжал?
Куратор оккупированного Донбасса отдавал распоряжения своим шестеркам молчаливым?
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:49
Оценка:  -10
WTF2_eбy_в_рот
амниистиинетфашистофобкомного станочное, шавканацикупоротоепродажное простонахпшло
дебилбля дырявый
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь