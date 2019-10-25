РФ будет влиять на ОРДЛО для реализации Минских договоренностей – Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва будет “содействовать выполнению Минских соглашений“. Об этом он сказал во время брифинга после переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, сообщают Россми.
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“Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится“ - заявил Лавров.
Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска - подчеркнул он.
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Ранее сообщалось о том, что реакции Киева на формулу Штайнмайера “насторожили“ Москву.В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.
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Это дипломатический посыл французам и немцам )) а говоря по русски #давиихблядь.
Будем посмотреть, как Европа начнет "штудироать" президента Украины ))
Как сказал Лавров #ДЕБИЛЫБЛЯТЬ, Вы либо выполняте подписанное, либо воюйте, если сможите, но не скулите
когда речь зашла вообще о их пересмотре из-за бесполезности и о новом формате?
На эти "минские" сам президент россии насрал сразу же после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебальцево ...
Для каких дебилов снова этот чес?
Они могут просто отдавать приказы своим "гауляйтерам" на оккупированных территориях.
Куратор оккупированного Донбасса отдавал распоряжения своим шестеркам молчаливым?
дебилбля дырявый