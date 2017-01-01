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На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

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Сорт Тэнкафубу создавали в течение 11 лет. Он отличается повышенным содержанием сахара.
Две хурмы продали за рекордную сумму (иллюстративное фото)
Две хурмы продали за рекордную сумму (иллюстративное фото)
pixabay.com

Две хурмы сорта Тэнкафубу были проданы в пятницу, 25 октября, на торгах на центральном рынке города Нагоя в Японии за 700 тысяч иен (около 6,5 тысячи долларов), сообщает телеканал NHK.

Впервые хурма сорта Тэнкафубу, получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам. На создание сорта Тэнкафубу было потрачено 11 лет.

Телеканал отмечает, что содержание сахара в проданных плодах хурмы превышает 25 градусов по шкале Брикса, в то время как в обычной хурме содержание сахара составляет около 15-16 градусов.

Имя покупателя не раскрывается.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Лондоне бутылку виски продали за рекордные $1,9 миллиона.

А в Париже на аукцион выставят метеорит весом 364 кг. Метеорит Мон Дье является третьим по величине, среди найденных небесных камней на территории Франции.

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Теги: Япония, фрукты, продукты, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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