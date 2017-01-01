На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Сорт Тэнкафубу создавали в течение 11 лет. Он отличается повышенным содержанием сахара.

Две хурмы сорта Тэнкафубу были проданы в пятницу, 25 октября, на торгах на центральном рынке города Нагоя в Японии за 700 тысяч иен (около 6,5 тысячи долларов), сообщает телеканал NHK.

Впервые хурма сорта Тэнкафубу, получившего название по одноименной знаменитой надписи с печати Оды Нобунаги, считающегося одним из величайших государственных деятелей в японской истории и одним из первых объединителей страны, была выставлена на продажу в 2016 году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам. На создание сорта Тэнкафубу было потрачено 11 лет.

Телеканал отмечает, что содержание сахара в проданных плодах хурмы превышает 25 градусов по шкале Брикса, в то время как в обычной хурме содержание сахара составляет около 15-16 градусов.

Имя покупателя не раскрывается.

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