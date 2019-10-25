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Лесные пожары в Калифорнии: эвакуировали 40 тысяч человек

Комментариев: 2
Пожар распространяется из-за сильного ветра, который, как ожидается, в ближайшие дни еще больше усилится.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары
ABC

Количество людей, эвакуированных из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, достигло 40 тысяч. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ВВС.

"Около 40 000 человек эвакуировали из их домов в результате распространения лесных пожаров в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Распространению пожара способствует сильный ветер, который, как ожидается, усилится на юге Калифорнии в течение выходных. Пожар в Кинкейде, округ Сонома, охватил 16 тысяч акров земли.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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Теги: США, Калифорния, эвакуация, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 18:41
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
срагули, бегом панов тушить! чето вони нет галицайских ублюдков, такой когда тайга горела... языки в пиндосской жoпе застряли))))))
sharry-sharry    25.10.2019, 19:28
Оценка:  0
sharry-sharry
Блохастое мокшанское отродье,а ты тайгу давно тушило или только и умеешь ,что желчью сидеть брызгать на сайтах,бояру жрать,да с лопаты бесплатными блинами закусывать и то,если подадут?
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