Лесные пожары в Калифорнии: эвакуировали 40 тысяч человек

Пожар распространяется из-за сильного ветра, который, как ожидается, в ближайшие дни еще больше усилится.

Количество людей, эвакуированных из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, достигло 40 тысяч. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ВВС.

"Около 40 000 человек эвакуировали из их домов в результате распространения лесных пожаров в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Распространению пожара способствует сильный ветер, который, как ожидается, усилится на юге Калифорнии в течение выходных. Пожар в Кинкейде, округ Сонома, охватил 16 тысяч акров земли.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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