Жителя Беларуси приговорили к смертной казни за жестокое убийство ребенка

На теле ребенка обнаружили по меньшей мере 46 травм. Трагедия произошла осенью 2018 года.

Брестский областной суд приговорил в пятницу, 25 октября, к высшей мере наказания убийцу малолетней девочки в белорусском городе Лунинец, матери погибшего ребенка назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила Интерфаксу помощник председателя суда Снежана Гришкевич.

Собеседник агентства также подчеркнула, что приговор суда не ступил в законную силу и может быть обжалован. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра Весна, осужденных зовут Виктор Сергиль и Наталья Колб.

Трагедия произошла в Лунинце осенью 2018 года. Вечером 27 октября отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Виктор Сергиль. Оба были пьяны.

По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью. На теле ребенка были обнаружены не менее 46 травм.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

Напомним, в ноябре 2018 года в Беларуси казнили двух мужчин-фигурантов дела о "черных риелторах". Их признали виновными в убийстве шести человек.

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