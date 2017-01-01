Российская шпионка освобождена в США

Марию Бутину была приговорена к полутора годам тюрьмы за в участии в заговоре против США.

На суде Бутина призналась в участии в заговоре против США

В США освободили из тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была осуждена за шпионаж, сообщает телеканал NBC в пятницу, 25 октября.

Женщину передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы. Ожидается, что позднее Бутина будет депортирована в Москву, отмечает телеканал.

Напомним, 16 июля 2018 года Бутину задержали в США в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. В апреле нынешнего года суд приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы, девять из которых она отбыла находясь под следствием.

В МИД России заявили, что дело против Бутиной является сфабрикованным.

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