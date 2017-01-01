В Ираке протестующие сожгли здание администрации

Количество погибших в результате беспорядков в Ираке возросло до 170 человек. Еще около 7 тысяч пострадали.

В Ираке протестующие сожгли несколько офисов политических партий и здание администрации в провинции Дхи-Кар. Об этом сообщает Shafaaq News в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что в провинции Мутанна протестующие сожгли штаб-квартиру партии Асаиба Ахла аль-Хака, которую возглавляет Каис аль-Хазали. Демонстранты также сожгли штаб Движения мудрости во главе с Аммаром аль-Хакимом в городе Самава.

В целом количество погибших в результате беспорядков возросло до 170 человек. Еще около 7 тысяч пострадали.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу Ирака, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Также сообщалось, что около 70% смертей протестующих в Ираке были вызваны пулевыми ранениями в голову или грудь. Также был открыт снайперский огонь по протестующим с крыши здания в центральном Багдаде.

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