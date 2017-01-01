Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами

Комментариев: 0
В Европе авиадиспетчеры будут в первую очередь обслуживать самолеты Альянса, заявил генсек НАТО.
Авиация НАТО получила преимущество
Авиация НАТО получила преимущество
АР

Военные самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 25 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, авиадиспетчеры в Европе будут отдавать приоритет самолетам НАТО перед гражданскими рейсами.

"Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться. Теперь мы сможем летать по всей Европе с приоритетной обработкой - это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что самолеты союзников, поддерживающих миссии Альянса, получат позывные НАТО.

Ранее глава МИД Украины заявил о перезапуске отношений с Альянсом.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, авиация, самолет, Йенс Столтенберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь