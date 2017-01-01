Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами

В Европе авиадиспетчеры будут в первую очередь обслуживать самолеты Альянса, заявил генсек НАТО.

Военные самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 25 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, авиадиспетчеры в Европе будут отдавать приоритет самолетам НАТО перед гражданскими рейсами.

"Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться. Теперь мы сможем летать по всей Европе с приоритетной обработкой - это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что самолеты союзников, поддерживающих миссии Альянса, получат позывные НАТО.

Ранее глава МИД Украины заявил о перезапуске отношений с Альянсом.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

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