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Трампу не понравился дизайн последних моделей IPhone

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Американскому лидеру не хватает кнопки Home, о чем он публично сообщил гендиректору Apple в соцсети.
Дональд Трамп не в восторге от новых IPhone
Дональд Трамп не в восторге от новых IPhone

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей IPhone, заявив, что старые модификации с кнопкой Home (Домой) были более удобными. Об этом Трамп написал в пятницу, 25 октября, на своей странице в Twitter, обращаясь к генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку.

"Тиму (Куку): кнопка на IPhone была намного лучше, чем свайп", - написал Трамп.

Напомним, первый iPhone без кнопки Home вышел осенью 2017 года, им стал iPhone X. В предыдущей модели iPhone 7 Plus кнопка Home была, но она уже тогда стала сенсорной.

Ранее новые iPhone 11 высмеяли в соцсетях из-за камеры. Дизайн фотокамер в новых смартфонах Apple назвали уродливыми и сравнили с бритвой, варочной плитой и Пикачу.

Apple показала три iPhone 11 и Watch 5. Главное

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Теги: Apple, iPhone, Технологии, Трамп, Тим Кук, гаджет
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Источник: korrespondent.net

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