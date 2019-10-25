В США требуют расследовать применение Турцией фосфорных бомб в Сирии

Сенаторы направили госсекретарю Помпео письмо с требованием провести срочное расследование.

Американские сенаторы, представляющие Республиканскую и Демократическую партии, требуют от госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео расследовать роль Турции в применении на севере Сирии боеприпасов с белым фосфором против гражданских. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает Foreign Policy.

Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд), Патрик Лихи (демократ, штат Вермонт), Ричард Блюментал (демократ, штат Коннектикут) и Марша Блэкберн (республиканка, штат Теннеси) направили госсекретарю соответствующее письмо, требуя предоставить ответ к 1 ноября.

Сенаторы требуют выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть к турецким военным, было ли их применение нарушением международного права, и если да, то как на это будет реагировать американская администрация.

Они также хотят знать, принимали ли подразделения Вооруженных сил Турции решение о применении белого фосфора самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.

Как известно, турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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