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Заставляют прославлять Россию: В США издеваются над украинским школьником

Комментариев: 1
Родители мальчика обратились за помощью в украинскую общину.
Мальчику выдали форму с символикой СССР
Мальчику выдали форму с символикой СССР
facebook.com/alex.golobuckij

В американском городе Чикаго издеваются над украинским школьником. Об этом сообщил политолог Алексей Голубуцкий на своей странице в Facebook.

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Семья мальчика обратилась за помощью в украинскую общину в США. Родители говорят, что над их сыном издеваются в школе самбо, заставляют прославлять Россию и надевать форму с символикой СССР.

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По словам политолога, ребенка еще и заставили заплатить за форму с символикой СССР, хотя коммунистическая идеология в США запрещена.

Известно, что владельцами скандальной школы являются американец и филиппинец польского происхождения.

Семья мальчика ищет адвоката и готовятся к пикету школы.

Напомним, в школе на Куреневке произошло опасное ЧП: несколько детей госпитализированы. Точные обстоятельства происшествия выясняет полиция.

 

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Теги: школа, скандал, США, РФ
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Комментариев (1)
Польский_пан    26.10.2019, 12:01
Оценка:  0
Польский_пан
Вы конечно извините, но если человек продал машину, то она больше не его. И если человек продал родину Украину по любым причинам, то он уже не украинец!
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