Заставляют прославлять Россию: В США издеваются над украинским школьником
В американском городе Чикаго издеваются над украинским школьником. Об этом сообщил политолог Алексей Голубуцкий на своей странице в Facebook.
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Семья мальчика обратилась за помощью в украинскую общину в США. Родители говорят, что над их сыном издеваются в школе самбо, заставляют прославлять Россию и надевать форму с символикой СССР.
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По словам политолога, ребенка еще и заставили заплатить за форму с символикой СССР, хотя коммунистическая идеология в США запрещена.
Известно, что владельцами скандальной школы являются американец и филиппинец польского происхождения.
Семья мальчика ищет адвоката и готовятся к пикету школы.
Напомним, в школе на Куреневке произошло опасное ЧП: несколько детей госпитализированы. Точные обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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