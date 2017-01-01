Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Португалии правительство социалистов принесло присягу

Комментариев: 0
Социалистическое правительство было во второй раз избрано на выборах в Португалии. Среди его приоритетов на грядущие четыре года - борьба с изменением климата и со старением населения страны.
В Португалии принесло присягу правительство социалистов
В Португалии принесло присягу правительство социалистов
АР (архівне фото)

Правительство левоцентристской Социалистической партии Португалии приняло присягу и начало свой второй четырехлетний срок. Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 26 октября.

Премьер-министром Португалии остался Антониу Кошта, Марио Сентено и в дальнейшем будет министром финансов, а Аугусто Сантос Сильва - министром иностранных дел.

В правительстве Кошты - 11 мужчин и восемь женщин. Его ключевые приоритеты на следующий срок: изменение климата, старение населения страны, равенство и цифровое развитие.

Социалисты победили на всеобщих выборах ранее в этом месяце, однако им не хватило 10 мест для большинства в 230-местном парламенте. Это означает, что им придется вести переговоры с другими партиями для одобрения их законодательства.

Радикальный Левый блок, получивший 19 мест, и Коммунистическая партия из 12 мандатами заявили о своей готовности вести переговоры с социалистами.

Антониу Кошта пришел к власти четыре года назад, пообещав отменить меры жесткой экономии, введенные во время финансового кризиса в Европе, когда Португалия нуждалась в международной помощи.

Напомним, что выборы в Португалии состоялись 4 октября. На следующий день стало известно, что более 37% избирателей отдали голоса за правящую партию "Португалия, вперед".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, социалисты, Португалия, социализм, присяга, правительство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь