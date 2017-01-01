В результате протестов в Ираке погибли 63 человека

Протестующие требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, борьбы с коррупцией.



В Ираке в ходе антиправительственных протестов погибли 63 человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных правозащитников.

Ранения получили более 2,5 тысяч человек. Кроме того, за два дня был нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений.

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