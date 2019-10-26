Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США перебрасывают силы из Ирака в Сирию

Комментариев: 0
План предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен военных. Они будут охранять нефтяные месторождения.
Американские военные останутся в Сирии для охраны нефтяных месторождений
Американские военные останутся в Сирии для охраны нефтяных месторождений


Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, пишет газета The Washington Post.

Военнослужащие будут находиться в регионе для того, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков Исламского государства. План предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен военных.

Агентство SANA сообщило, что колонна американских войск вошла под прикрытием вертолетов.

Напомним,9 октября Турция объявила о начале военной операции Источник мира на севере Сирии, целью которой является создание там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для границы Турции.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции на 120 часов. Договоренности подразумевали вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии. 

С 23 октября Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь