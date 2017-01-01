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В Барселоне началась новая волна протестов

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Между протестующими и правоохранителями в столице Каталонии 26 октября произошли столкновения.
Массовые беспорядки в Барселоне
Массовые беспорядки в Барселоне


В Барселоне началась новая волна протестных акций сторонников независимости Каталонии, сообщает 24 Horas.

Протест 26 октября был приурочен к решению Верховного суда Испании, который приговорил 12 каталонских политиков за причастность к незаконному референдуму о независимости в 2017 году.

По некоторым данным, на улицы вышли более 350 тысяч человек. Большинство сконцентрировано у здания Национальной полиции. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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Теги: Испания, Барселона, протесты, Каталония
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Источник: korrespondent.net

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