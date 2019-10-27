Трамп анонсировал "что-то очень важное" в Twitter

Американский лидер сделал загадочную публикацию в Twitter, в которой сообщил о произошедшем судьбоносном событии.



Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что произошло нечто очень важное, однако не уточнил подробностей.



"Только что произошло что-то очень важное!" – говорится в сообщении американского лидера.



Фолловеры Трампа в шутку предположили, что речь может идти об аресте председателя спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон или бывшего президента страны Барака Обамы.



В Белом доме сообщили, что 27 октября президент США собирается сделать "важное заявление". Трамп выступит с заявлением в 09:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву).

Напомним, Трамп в 2019 году стал чаще писать в Twitter. При этом журналисты подсчитали, что с момента инаугурации президент США врал примерно 12 раз в день.

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