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Трамп анонсировал "что-то очень важное" в Twitter

Комментариев: 1
Американский лидер сделал загадочную публикацию в Twitter, в которой сообщил о произошедшем судьбоносном событии.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что произошло нечто очень важное, однако не уточнил подробностей.
 
"Только что произошло что-то очень важное!" – говорится в сообщении американского лидера.
 
Фолловеры Трампа в шутку предположили, что речь может идти об аресте председателя спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон или бывшего президента страны Барака Обамы.
 
В Белом доме сообщили, что 27 октября президент США собирается сделать "важное заявление". Трамп выступит с заявлением в 09:00 по вашингтонскому времени (15:00 по Киеву).

Напомним, Трамп в 2019 году стал чаще писать в Twitter. При этом журналисты подсчитали, что с момента инаугурации президент США врал примерно 12 раз в день.

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Теги: США, twitter, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos-    27.10.2019, 06:34
Оценка:  0
Boxerogos-
на самом деле это он про то, что Пукин абасрался )))
Boxerogos-    27.10.2019, 06:34
Оценка:  0
Boxerogos-
это же очень важно !!!))
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