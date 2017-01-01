Власти Ирака привлекли спецназ для подавления протестов – СМИ

Элитным контртеррористическим спецподразделениям приказано занять улицы столицы страны – Багдада.



Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления, сообщает

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В Ираке проходит вторая с начала месяца волна протестов, где в столкновениях с полицией, по последним данным, погибли уже 65 человек, ранены более 2,5 тысяч. Для разгона акции полицейские применяют слезоточивый газ.



В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек . Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

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