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Власти Ирака привлекли спецназ для подавления протестов – СМИ

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Элитным контртеррористическим спецподразделениям приказано занять улицы столицы страны – Багдада.
В Ираке не утихают протесты
В Ираке не утихают протесты

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 
 
В Ираке проходит вторая с начала месяца волна протестов, где в столкновениях с полицией, по последним данным, погибли уже 65 человек, ранены более 2,5 тысяч. Для разгона акции полицейские применяют слезоточивый газ.
 
Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.
 
В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

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Теги: Ирак, протесты, спецназ, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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