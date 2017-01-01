Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара

Комментариев: 0
В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей Калифорнии.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие лесные пожары вынудили власти америкаснкой Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тысяч жителей, сообщает Associated Press.
 
В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер. В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.
 
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, эвакуация, лесной пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь