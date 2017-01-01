50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара

В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей Калифорнии.



Бушующие лесные пожары вынудили власти америкаснкой Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тысяч жителей, сообщает Associated Press.



В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер. В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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