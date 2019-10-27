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СМИ: Ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади

Комментариев: 5
Операцию провели военные силы США.
Лидер ИГИЛ уничтожен
Лидер ИГИЛ уничтожен
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Американские военные утверждают, что 26 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал Newsweek.

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Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. Мишенью был именно аль-Багдади.

Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой вероятностью" можно говорить об уничтожении именно главаря террористов.

Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое состоялось недавно, однако не объяснил тогда, о чем именно идет речь. 

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Теги: ИГИЛ, США
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Комментариев (5)
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Мухоморище    27.10.2019, 11:20
Оценка:  +1
Мухоморище
Всёвыврёти.Такие операции может организовать только владимир владимиравич и кожехетович.
Entente    27.10.2019, 11:11
Оценка:  -1
Entente
У виолетты траур.))
Кайдаш    27.10.2019, 11:17
Оценка:  0
Кайдаш
Предлагаю присвоить новостийному отделу Бигмира имя Виолетты Галутиной - мос. тролли так часто упоминают сие имя всуе, нехило она видать им насолила ))))
СтальнаяКрыса    27.10.2019, 10:58
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Суке и смерть паскудная!
Кайдаш    27.10.2019, 10:33
Оценка:  +1
Кайдаш
Карабас-Барабас вылитый, блин...
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