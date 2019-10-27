СМИ: Ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади

Операцию провели военные силы США.

Американские военные утверждают, что 26 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал Newsweek.

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Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. Мишенью был именно аль-Багдади.

Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой вероятностью" можно говорить об уничтожении именно главаря террористов.

Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое состоялось недавно, однако не объяснил тогда, о чем именно идет речь.