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Стрельба в Техасе на балу выпускников: Есть жертвы

Комментариев: 1
По крайней мере двое убиты, еще десять ранены.
Стрельба произошла на балу выпускников
Стрельба произошла на балу выпускников

По сообщениям местных СМИ, рано утром в воскресенье, 27 октября, на собрании в Гринвилле, штат Техас, были расстреляны несколько человек.

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Стрельба произошла на балу выпускников Техасского университета A&M.

По сообщениям местного телеканала WFAA-TV, по меньшей мере, два человека погибли и более десятка человек получили ранения. Детали уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в США подросток расстрелял свою семью.

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Теги: стрельба, Техас, выпускники
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Комментариев (1)
Антибес    27.10.2019, 12:03
Оценка:  -1
Антибес
В самой"демократической"с тране мира каждый год от огнестрельных ранений отправляются в лучший мир более 10000(десяти тысяч)человек.И все они при этом не покидают пределов своей звёздно-полосатой"нэньки&quo t;.Чем не Пэрэмога?)))))
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