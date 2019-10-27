Стрельба в Техасе на балу выпускников: Есть жертвы
По крайней мере двое убиты, еще десять ранены.
По сообщениям местных СМИ, рано утром в воскресенье, 27 октября, на собрании в Гринвилле, штат Техас, были расстреляны несколько человек.
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Стрельба произошла на балу выпускников Техасского университета A&M.
По сообщениям местного телеканала WFAA-TV, по меньшей мере, два человека погибли и более десятка человек получили ранения. Детали уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в США подросток расстрелял свою семью.
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