Импичмент Трампа: чиновник Госдепа дал показания

Филип Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Россию и Украину.

Филип Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения ekathimerini.com

В Палате представителей Конгресса США возобновились слушания свидетелей по делу импичмента президента Дональда Трампа. Первым заслушали дипломата Филиппа Рикера, сообщает Голос Америки в субботу, 26 октября.

"Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря в отношениях с Европой и Евразией, дал в субботу показания на закрытых заседаниях комитетов по иностранным делам, разведки и надзора в Палате представителей", – говорится в сообщении.

Читай также: В КНДР назвали дату конца дружбы Трампа и Ким Чен Ына Отмечается, что Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая РФ и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задерживать оказание помощи Украине с целью давления на Владимира Зеленского. Отмечается, что Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая РФ и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задерживать оказание помощи Украине с целью давления на Владимира Зеленского.

Сообщается, что Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения, поскольку дипломат передал вопрос отношений с Украиной Курту Волкеру, бывшему спецпредставителю Госдепартамента, председателю дипмиссии США в Киеве Уильяму Тейлору, послу США в ЕС Гордону Сондленду и Джорджу Кенту, заместителю помощника госсекретаря.

Рикер также пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активно защищал от критики бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Накануне сообщалось, что в американском Конгрессе возобновили слушания по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. После Филиппа Рикера в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник – Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду – Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг – Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

Слушания возобновили, потому что федеральная судья Берил Ховелл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.