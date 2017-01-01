Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Импичмент Трампа: чиновник Госдепа дал показания

Комментариев: 0
Филип Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Россию и Украину.
Филип Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения
Филип Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения
ekathimerini.com

В Палате представителей Конгресса США возобновились слушания свидетелей по делу импичмента президента Дональда Трампа. Первым заслушали дипломата Филиппа Рикера, сообщает Голос Америки в субботу, 26 октября.

"Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря в отношениях с Европой и Евразией, дал в субботу показания на закрытых заседаниях комитетов по иностранным делам, разведки и надзора в Палате представителей", – говорится в сообщении.

Читай также: В КНДР назвали дату конца дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Отмечается, что Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая РФ и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задерживать оказание помощи Украине с целью давления на Владимира Зеленского.

Сообщается, что Рикер знал о замораживании военной помощи Украине, но не знал причину этого решения, поскольку дипломат передал вопрос отношений с Украиной Курту Волкеру, бывшему спецпредставителю Госдепартамента, председателю дипмиссии США в Киеве Уильяму Тейлору, послу США в ЕС Гордону Сондленду и Джорджу Кенту, заместителю помощника госсекретаря.

Рикер также пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активно защищал от критики бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Накануне сообщалось, что в американском Конгрессе возобновили слушания по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. После Филиппа Рикера в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник – Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду – Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг – Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

Слушания возобновили, потому что федеральная судья Берил Ховелл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, госдепартамент США, Госдеп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь