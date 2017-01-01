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В Афганистане от взрыва мины погибли восемь детей

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Один ребенок в больнице.
Один ребенок находится в больнице
Один ребенок находится в больнице
Xinhua

Восемь детей погибли на северо-западе Афганистана при взрыве мины. Об этом со ссылкой на главу пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханифа Резаи сообщил Интерфакс.

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Взрыв прогремел в воскресенье, 27 октября, на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб. Взрывное устройство было установлено террористами на дороге. Группа детей играла около дома и подорвалась на мине, отмечается в сообщении.

В лечебное учреждение госпитализирован один пострадавший ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане при взрыве погибли восемь детей.

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Теги: Афганистан, взрыв
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