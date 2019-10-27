Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки “Исламское государство“ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Слова американского лидера.который выступил с обращением из Белого дома, приводит CBS.
По словам президента США, террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, “крича и рыдая“.
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“Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее“, - заключил Трамп.
Трамп подтвердил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские силы специального назначения проводили операцию в Идлибе. Он подорвал себя в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.
President Trump on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi: “He didn't die a hero. He died a coward.“ https://t.co/I53wN7zqtm pic.twitter.com/grdBNVv9jz— CBS News (@CBSNews) October 27, 2019
Ранее американские СМИ сообщали, что террорист был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб.
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