Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГИЛ

Аль-Багдади убит в ходе спецоперации американских военных.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки “Исламское государство“ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Слова американского лидера.который выступил с обращением из Белого дома, приводит CBS.

По словам президента США, террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, “крича и рыдая“.

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“Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее“, - заключил Трамп.

Трамп подтвердил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские силы специального назначения проводили операцию в Идлибе. Он подорвал себя в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

President Trump on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi: “He didn't die a hero. He died a coward.“ https://t.co/I53wN7zqtm pic.twitter.com/grdBNVv9jz — CBS News (@CBSNews) October 27, 2019

Ранее американские СМИ сообщали, что террорист был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб.