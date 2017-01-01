В Барселоне протестуют против независимости от Испании

Акцию организовала каталонская организация Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной страной.

В Барселоне проходят акции и за единство с Испанией

В Барселоне в воскресенье, 27 октября, тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение длительных протестов, начавшихся после осуждения каталонских сепаратистских лидеров, сообщает la Vanguardia.

Акцию организовала каталонская организация Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной страны.

EPA Акция в Барселоне

Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, но пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии Граждане и Народной партии. Представители ультраправой партии Vox также заявили, что примут участие в марше.