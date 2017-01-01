США могли убить главу Исламского государства - СМИ

Специальный рейд был проведен группой спецназа на северо-западе Сирии, установить местонахождение аль-Багдади помогло ЦРУ.

Об убийстве Аль-Багдади сообщают уже не первый раз Интерфакс

Лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, как полагают, был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии в субботу, 27 октября, сообшает со ссылкой на два источника телеканал CNN.

Окончательное подтверждение смерти не объявляется, пока не проведены анализы ДНК и биометрическое тестирование, сказали источники.

Представитель министерства обороны заявил, что Багдади взорвал жилет смертника во время операции.

Рейд был проведен группой спецназа, сообщил CNN источник, знакомый с операцией. Установить местонахождение аль-Багдади помогло ЦРУ.

Первым о ликвидации аль-Багдади сообщило издание Newsweek, позже информацию со ссылкой на источники также распространили Reuters и ВВС.