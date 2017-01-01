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Масштабное ДТП под Будапшетом: Столкнулись 12 авто

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Пострадали три человека.
Авария в Венгрии
Авария в Венгрии
mukachevo.net

В субботу, 26 октября на скоростной трассе М3 в Венгрии в районе cела Бог столкнулось 12 автомобилей.

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Так, в результате масштабного ДТП получили травмы три человека, а участок автомобильной дороги в сторону Будапешта и Мишкольц была некоторое время перекрыт.

Для помощи пострадавшим вызвали спасателей, которые прибыли туда на вертолете.

Из-за многокилометровых пробок полиция советовала ехать другими путями. А также рекомендовала водителям ехать осторожно и соблюдать дистанцию.

Были ли среди пострадавших украинцы - пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в ДТП погибла семья.

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Теги: ДТП, Венгрия
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