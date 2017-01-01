СМИ уже нашли преемников главы "Исламского государства"

Операция по ликвидации главаря ИГИЛ откладывали три раза из-за того, что в окружении террориста присутствовали женщины и дети.

Возглавить террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Собеседники телеканала также утверждают, что операция по ликвидации аль-Багдади должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГИЛ присутствовали женщины и дети.

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