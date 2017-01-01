Во Франции обнаружили обмороженных мигрантов в холодильной фуре

В связи с инцидентом французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Во Франции в холодильной фуре нашли восемь пострадавших от переохлаждения мигрантов

Таможенники французского порта Кале на северо-западе страны обнаружили при досмотре грузового рефрижератора восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей.

Как сообщило агентство France-Presse, со ссылкой на источники в судебных инстанциях, все они живы, хотя и пострадали от переохлаждения.

Досмотр проводился перед тем, как фура должна была заехать на паром, направлявшийся рейсом в Великобританию.

Спасательная служба сообщила, что нелегалы в нетяжелой форме пострадали от переохлаждения. Им оказана первая помощь. Температура в холодильной камере составляла минус 7 градусов.

Мигранты утверждают, что являются афганцами. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором они находились. Шоферами фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один подросток. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовивике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

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