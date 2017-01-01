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В Канаде небольшой самолет упал в озеро

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Самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.
В Канаде разбился самолет
В Канаде разбился самолет

Три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в провинции Манитоба. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел примерно в 280 км к северо-востоку от Виннипега - столицы региона. По свидетельству очевидцев, самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Идут поиски находившихся в самолете людей. К поискам привлечены аквалангисты.

Напомним, ранее в США разбился канадский учебный самолет. Пилот успешно катапультировался.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, озеро, Канада, авария
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Источник: korrespondent.net

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