В Канаде небольшой самолет упал в озеро

Самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в провинции Манитоба. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел примерно в 280 км к северо-востоку от Виннипега - столицы региона. По свидетельству очевидцев, самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Идут поиски находившихся в самолете людей. К поискам привлечены аквалангисты.

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